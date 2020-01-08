Sinop'ta kar yağışı havadan görüntülendi

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Sinop'a yağan kar nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Sinop'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 1365 rakımlı Dranas Dağı beyaz örtüyle kaplandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ayancık, Erfelek, Durağan, Saraydüzü, Gerze ve Boyabat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Kar yağışı havadan görüntülendi.

SİNOP 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:27

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:58

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