Sinop'ta yabani hayvanlar için yem bırakıldı

Sinop’ta yabani hayvanlar için yüksek kesimlere yiyecek bırakıldı.

Sinop’un karla kaplı yüksek tepelerinden olan 1300 rakımlı Soğuksu mevkisinde yaşayan yabani canlıların aç kalmamaları amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince yiyecek bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, “Doğa Koruma Milli Parklar olarak tüm yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi sürdürebilir halde devam etmeleri için onlara destek olmak istiyoruz. Özellikle olumsuz kış şartlarında karın çok yağdığı bölgelerde yaban hayvanları beslenmekte güçlük çekiyorlar. Yeterli besini bulamıyorlar. Karla kaplandığı için tüm alanlar. Hayvanların aç kalması halinde ise besin aramak için özellikle şehir merkezlerine ve köylere insanların yaşadıkları yerlere gidiyorlar. Tabii oralarda da zaman zaman zarar görebiliyorlar. Zaman zaman da tabi besin bulamadıklarından dolayı hayatiyetlerini sürdüremiyorlar. Bu doğrultuda biz program dahilinde bu tür havalarda özellikle kış aylarında onlara yem desteği, besin desteği vermek için zaman zaman programlar dahilinde uygun olan yerlerde özellikle hayvanların kendi barındığı ve beslendiği yerlerde yaşam alanlarında bu yemleme desteklerini yapıyoruz” dedi.

SİNOP 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:27

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