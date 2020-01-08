Ayancık'ta öğrencilere hazırlık kitabı dağıtıldı

Ayancık'ta 20192020 eğitimöğretim yılında üniversite ve Liselere Geçiş Sınav adayı öğrencilere deneme ve hazırlık kitapları dağıtıldı.

Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ve belediye meclis üyeleri ile birlikte 20192020 öğretim yılında üniversite ve Liselere Geçiş Sınav adayı öğrencileri okullarında ziyaret ettiler.

Ziyarette Başkan Kaya, öğrencilere yapılacak sınavlar için başarı dileğini ileterek, deneme ve hazırlık kitaplarını hediye ettiler.

Başkan Kaya, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları lise ve üniversite sınavlarında başarılı olacakları inancındayım. Bize düşen de eğitimi her kademede desteklemek, öğrencilerimizin iyi bir eğitim almalarını sağlamaktır. Yüce Rabb'im gerek öğrencilerimizin ve gerekse de annebabalarının maddi, manevi anlamda harcadığı emekleri boşa çıkartmasın" dedi.

SİNOP 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:27

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.