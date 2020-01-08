Gerze yağmura teslim

Sinop'un Gerze ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla bazı evleri su bastı.

Gece başlayan yağışın sabah saatlerinde artmasıyla birlikte şehrin birçok noktasında sel oluştu. Cumhuriyet Mahallesi ve Çarşı Mahallesi'nde ise mahalle sakinleri sel felaketi ile karşı karşıya kalırken bir evi su bastı. Ev sahiplerinin Gerze Belediyesine haber vermesinin ardından, belediye personelleri olay yerine giderek su tahliyesi gerçekleştirdi. Yaşanan yoğun yağışın ardından mahallelerde ve evlerde maddi hasarlar oluşurken herhangi bir kaza yaşanmaması teselli oldu.

Bunların yanı sıra eski mezarlık bölgesinde derenin taşması sonucu oluşan sel ile birlikte bölgenin tahribata uğradığı görüldü.

SİNOP 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:27

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