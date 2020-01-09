Sinop Tarihi Cezaevi 2019 yılında 290 bin kişiyi ağırladı

Sinop'ta 18871999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında müzeye çevrilen Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, 2019 yılında 290 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Kentte 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatrazı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, her yıl binlerce kişi tarafından geziliyor.

Türkiye'de "dark turizm"in (daha önce felaketlerin ya da ürkütücü olayların yaşandığı yerlere yapılan seyahatler) önemli yerleri arasında gösterilen tarihi cezaevi, bölgenin de en çok ziyaret edilen turizm alanlarının başında geliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Burada yaşanmışlıklar var, burada acı ve tatlı anılar yer alıyor. Tarihi cezaevi, geçen yıl 290 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, bir markadır. Ziyaretçi sayıları da yıllar bazında oldukça fazladır. Bu tarihi yapının restore edilmesi için yakın zamanda çalışmalar başlayacak. Yeni yaşam alanlarının oluşturulacağı çalışmalar tamamlandığında ziyaretçi sayısı artmaya devam edecektir" dedi.

SİNOP 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:27

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.