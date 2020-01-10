Sinop'ta kulübe yangını

"Ben hep hiphop'tım"

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Sinop'ta çıkan yangında bir kulübe küle döndü.

Yangın saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Özlem Konutları mevkisinde bulunan ormanlık alandaki kulübede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kulübe küle döndü.

SİNOP 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:27

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