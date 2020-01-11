Sinop’ta 5 bin kişi hac başvurusu yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sinop’ta 5 bin kişi hac başvurusu yaptı

İHA

Sinop’ta 5 bin kişi hac başvurusu yaptı

Hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği 2020 hac kuraları çekildi. Sinop İl Müftülüğünden açıklanan verilere göre Sinop’tan 5 bin 35 kişi hacca gitmek için başvurusu yaptı.
Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, yaptığı açıklamada, “Sinop'ta 5 bin 35 kişi hacca gidebilmek için sıra bekliyor. Ortalama her yıl ilimizden 170 ile 180 arasında hacı adayımızı kutsal topraklara gönderiyoruz. İnşallah bu yıl da 180 hacı adayımızı kutsal topraklara uğurlayacağız” dedi.
Açıklamalarının devamında Çelik, “2019 yılında ilimizden 172 vatandaşımız hacca gitmiştir. Bu yıl ise Sinop’tan 180 kişinin kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getirmesi bekleniyor. Hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) üzerinden tahsil edilecektir. 2 kişilik odada konaklamak isteyen hacı adayları 20 bin 700 riyal, 3 kişilik odada konaklamak isteyen hacı adayları 18 bin 400 riyal ve 4 kişilik odada konaklamak isteyen hacı adayları ise 16 bin 400 riyal kişi başı ücret ödeyeceklerdir. Hacı adayları istemeleri halinde bu ücretin tamamını bir seferde ödeyebilecekleri gibi, yarısını kayıt esnasında kalan yarısını ise iki taksitte ödeyebileceklerdir” diye konuştu.

Hac gidişdönüş tarihleri
2020 yılında kesin kayıt yaptırarak hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar, 22 Haziran25 Temmuz tarihleri arasında planlanan kafileler ile kutsal topraklara gidebilecek. Dönüşlerin ise 06 Ağustos02 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceği belirtildi.
Çelik, “Kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini; kuradan ismi çıkmayanlara ise en yakın zamanda hac farizalarını yerine getirebilmelerini temenni ederiz” şeklinde konuştu.

SİNOP

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:27
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ayhan: “Çevre yolu için alternatif proje üretiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Ayhan: “Çevre yolu için alternatif proje ...
Sinop'ta gösteri ve yürüyüş güzergâhları belirlendi
YEREL HABERLER Sinop'ta gösteri ve yürüyüş güzergâhları belirlendi
Gerzelilere ‘verem’ anlatıldı
YEREL HABERLER Gerzelilere ‘verem’ anlatıldı
Sinop'ta tabiat parkları ziyaretçi sayılarında artış yaşandı
YEREL HABERLER Sinop'ta tabiat parkları ziyaretçi sayılarında artış ...
Sinop'ta kulübe yangını
YEREL HABERLER Sinop'ta kulübe yangını
Sinop Tarihi Cezaevi 2019 yılında 290 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER Sinop Tarihi Cezaevi 2019 yılında 290 bin kişiyi ...
İhtiyaç sahibi üniversitelilere ücretsiz yemek
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi üniversitelilere ücretsiz yemek
Boyabat'ta arkadaş cinayeti: 1 ölü
YEREL HABERLER Boyabat'ta arkadaş cinayeti: 1 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X