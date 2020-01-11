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Uraloğlu: "Yarım kalan yol tamamlanacak" Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu Türkeli'de

İHA

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Türkeli ilçesinde bir süre önce yapım çalışmaları duran Türkeli sahil yolunun son durumunu incelemek üzere ilçeye geldi.

Uraloğlu: "Yarım kalan yol tamamlanacak" Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu Türkeli'de

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Türkeli ilçesinde bir süre önce yapım çalışmaları duran Türkeli sahil yolunun son durumunu incelemek üzere ilçeye geldi.
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, beraberinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli ile birlikte Türkeli ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.
Karayolu ile ilçeye gelen Uraloğlu, GüzelkentTürkeli arası Emrelli mevkisindeki yol yapım çalışmasının kalan kısmını, Günbatımı mevkisindeki ilçe sahilinde yarım kalan yol çalışmalarını ve TürkeliÇatalzeytin arası Kirtozaltı mevkisinde yarım kalan yol çalışmalarını yerinde inceledi.
Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçe için yol durumunun hayati önem taşıdığını, ilçe sahilinde yarım kalan yolun bitmemesinden dolayı sahilde yapmak istedikleri sosyal projeleri de başlatamadıklarını ifade etti.

"Yarım kalan yol tamamlanacak"
Bunun üzerine Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ise ilçe sahilinde yarım kalan yolun bu yıl sonunda tamamlanacağının sözünü verdi. Uraloğlu, aynı zamanda ilçe merkezinden geçen karayolunda önceki yıllarda yapılan yol yapım çalışmaları sonrasında yaya kaldırımlarının yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulmasından dolayı Karayolları bütçesi ile bu kaldırımların da yeniden yapılarak hizmete sunulacağının da sözünü verdi.
Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu'nun ziyaretinde, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, AK Parti İlçe Başkanı Adem Ünal, AK Parti İl Genel Meclisi Üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk, bazı köy muhtarları hazır bulundu.

SİNOP

11 Ocak 2020 Cumartesi

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