Boyabat'ta traktörle kamyon çarpıştı: 1 yaralı

"Ben hep hip hop'tım"

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Sinop Boyabat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.20'de Osmanköy mevkisinde Özler G.(55) idaresindeki 45 TV 083 plakalı kamyon, Boyabat istikametine doğru kavşaktan dönüş yapan Mehmet Sözcü'nün kullandığı traktörle çarpıştı. Çarpışma sonucunda yoldan fırlayan traktör parçalandı, sürücü Mehmet S. ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:36

YATSI 19:03

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