Türkeli'de ortaokullar arası bilgi yarışması

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Atatürk İlkokulu toplantı salonunda düzenlenen bilgi yarışmasına, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada, öğrencilere 25 soru soruldu. Cumhuriyet Ortaokulu birinci olurken, ikincilik için yarışan Akçabük Ortaokulu ile Helaldı Ortaokulu, 10 yedek soruda da eşitlik bozulmayınca iki okul da ikinci olarak kabul edildi. Yarışmada Türkeli İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verildi.

SİNOP 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:37

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.