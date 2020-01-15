Başkan Ayhan: “Buzhane binası, Sabahattin Ali Kültür Merkezi olacak”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, eski buzhane binasının restore edilerek "Sabahattin Ali Kültür Merkezi" haline getirileceğini açıkladı.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, yıllardır sonuç bekleyen eski buzhane binasının restorasyonu ile ilgili bilgiler verdi. Eski buzhane binasının revize edilen yeni projesinin onaylanması ile ihaleye çıkacaklarını belirten Ayhan, “Projenin tamamlanması ile Sabahattin Ali’nin koğuşunun ön tarafında kendi ismini taşıyan ve önünde heykeli olacak olan binayı Sabahattin Ali Kültür Merkezi olarak Sinopluların hizmetine açacağız” dedi.

Buzhane binası ilgili bilgi veren Başkan Ayhan, “Eski buzhane binası ile ilgili daha önce yapılmış bir proje vardı, KUZKA tarafından onaylanmış. O zaman 4 milyon TL’lik bir projeydi, 3 milyon TL’si KUZKA tarafından finanse edilen bir projeydi. Bu proje 3 4 yıl önceki bir proje olduğu için tekrar revize etmek gerekti. KUZKA’dan projeniz onaylandı, başlayabilirsiniz yazısını aldıktan sonra biz yaklaşık maliyet ile projeyi tekrardan gözden geçirme ihtiyacı duyduk. Projeyi tekrar gözden geçirdiğimizde bina içindeki buz yapan makinelerin dışarı çıkartılıp dışarıda sergilenmesi var. Bu proje yapılırken buzhane binası tescilli eser değildi, yani biz buzhane binasının duvarlarına kepçeyi vurup yıkarak içerideki makineleri çıkartıp tekrar orayı örerek kapatabilirdik. Ama artık buzhane binası sivil mimari örneği ve tescilli eser. Bizim şuanda o makineleri oradan dışarı çıkartma imkanımız yok. O yüzden biz projeyi revize etme ihtiyacı duyduk ve projemizi revize ettik. Şimdi Anıtlar Yüksek Kurulu gitti, orası da yeni halini onayladıktan sonra ihaleye çıkacağız. Yaklaşık maliyetlerini çıkarttık. Orayı yaparken ismini de Sabahattin Ali Kültür Merkezi ismini vererek önüne de heykelini dikmek istiyoruz. Heykelle ilgilide Avrupa’da bu işleri yapan Sinoplu hemşehrimiz de geldi. Onunla anlaştık, protokolü de imzaladık. Kendisine iki heykel yaptıracağız. Biri Tarzan Kemal heykeli, diğeri de Sabahattin Ali heykeli olacak. Sebahattin Ali heykeli, buzhane binası bittiğinde oraya dikeceğiz. Hem Sebahattin Ali’nin koğuşunun ön tarafında onun ismini taşıyan bir Kültür Merkezinin önünde heykelini Sinoplular ile buluşturacağız” diye konuştu.



“Çekek yerini yaza yetiştireceğiz“

Çekek yeri projesi ile ilgili de bilgi veren Başkan Ayhan, “Çekek yeri ile ilgili daha önce çizilmiş bir proje var. Ama projenin deniz kısmı birinci derece arkeolojik sit alanı olduğu için kurula takılmış bir projeydi. Biz hiç fazla detaya girmeden o projenin karadaki kısmını alıp hemen başlayarak bu yaza yetiştireceğiz. Yapacağımız şey çok karmaşık bir proje değil. Buzhanenin önündeki söğüt ağacının kenarından başlayarak hamsi yolunun oraya kadar bir kaldırım yapacağız. Sahilden bir yürüyüş ve bisiklet yolu yağacağız. Sahilden geçen yol ile asfaltın kenarından geçen yolun birbirine bağlayan yürüyüş yolları yapacağız. Etrafını yeşillendirerek, banklar koyarak ışıklandıracağız. Bu yaza yetiştireceğiz inşallah. Şuan ki lunaparkın olduğu yerde aynı şekilde hem kale surlarının olduğu taraftan hem yol tarafından aynı şekilde yapıp bir kısmı otopark, bir kısmı insanların dinlenip oturabileceği küçük kamelya ve bankların olacağı bir alan yapacağız. Çay bahçesi, büfe gibi hiçbir ticari işletme olmayacak” şeklinde konuştu.

SİNOP 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:26

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