Türk Kızılayı'ndan evi yanan aileye yardım

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangın sonucunda evini ve hayvanlarını kaybeden aileye Türk Kızılayı Sinop Şubesi yardım eli uzattı.

15 Aralık günü Boyabat Maruf Alınca köyünde gece geç saatlerde çıkan yangında 2 ev ve 1 samanlık yanarken, 1 inek, 2 buzağı ve 20 kovan arı telef olmuştu. Türk Kızılayı Sinop Şubesi ekipleri evini ve eşyalarını kaybeden aileye yardımda bulundu. Yangınzede aileye 'geçmiş olsun' dileklerini ileten ve eşya yardımı gerçekleştiren Kızılay yetkilileri, can kaybı yaşanmamasının sevindirici bir haber olduğunu, Türk Kızılayı olarak desteklerinin katlanarak devam edeceğini bildirdiler.

SİNOP 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:40

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.