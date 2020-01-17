Sinop'ta yabani hayvanlar için yüksek kesimlere yiyecek bırakıldı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde karla kaplı yüksek tepelerinde yaşayan yabani canlıların aç kalmamaları amacıyla Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile yabani hayvanlar için yem bırakıldı.

Erfelek Kaymakamı Eyüp Batuhan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün buraya gelmemizin amacı yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi sürdürebilir halde devam etmeleri için onlara destek olmak. Özellikle olumsuz kış şartlarında karın çok yağdığı bölgelerde yaban hayvanları beslenmekte güçlük çekiyorlar. Yeterli besini bulamıyorlar. Karla kaplandığı için tüm alanlar. Hayvanların aç kalması halinde ise besin aramak için özellikle şehir merkezlerine ve köylere insanların yaşadıkları yerlere gidiyorlar. Tabii oralarda da zaman zaman zarar görebiliyorlar. Zaman zaman da tabi besin bulamadıklarından dolayı hayatiyetlerini sürdüremiyorlar. Bu doğrultuda biz program dahilinde bu tür havalarda özellikle kış aylarında onlara yem desteği, besin desteği vermek için zaman zaman programlar dahilinde uygun olan yerlerde özellikle hayvanların kendi barındığı ve beslendiği yerlerde yaşam alanlarında bu yemleme desteklerini yapıyoruz" dedi.

Etkinliğe Erfelek Kaymakamı Eyüp Batuhan Ciğerci, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Özgür Baş, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Hasan Çınar, Erfelek Orman İşletme Şefi Sefer Akan ve Dıranas Orman İşletme Şefi Erol Yetim katıldı.

SİNOP 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:26

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