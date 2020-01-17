Sinop'ta battığı çamurdan zorlukla kurtarıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde çamurluk alana saplanan bir vatandaş itfaiye ve jandarma ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, Türkeli ilçesi Ayaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zimari Göleti mevkinde bir vatandaş çamura saplandı. M.Y isimli vatandaş saat 15.00 sularında bölgeden geçerken bir anda beline kadar çamurun içinde kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşı kurtarmak icin yogun çaba sarf etti. Talihsiz adam uzun uğraşlar sonucu battığı yerden çıkartıldı.

SİNOP 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:26

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