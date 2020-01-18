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Sinop Spor Salonu birkaç ay sonra hizmete girecek

İHA

Sinop'ta yapımı devam eden kapalı spor salonunun önümüzdeki aylarda hizmete girmesi bekleniyor.

Sinop Spor Salonu birkaç ay sonra hizmete girecek

Sinop'ta yapımı devam eden kapalı spor salonunun önümüzdeki aylarda hizmete girmesi bekleniyor.
Sinop’un Korucuk mevkisinde yapımı süren spor merkezini AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, beraberindeki heyet ile ziyaret etti. Tamamlanmak üzere olan spor salonu hakkında Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş’tan bilgiler aldı. İncelemelerin ardından 6 salonlu ve 2 bin 500 kişilik salon olacağını belirtti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, “2011 yılında yatırım planında olmuş olmasına rağmen 2015 yılında tekrar faaliyete geçebilmesi için 2016 yılında ihalesi yapılmış ve 2020 yılının Şubat ya da Mart döneminde de hizmete girmesini bekliyoruz. 2500 bir kişilik salon. İçerisinde 6 tane bireysel salon var. 1 tane de basketbol, voleybol antrenman salonu var. Bu bireysel salonlarda da, jimnastik, güreş, tekvando, kare tekvando gibi bazı özel branşlarımızın salonlarını hazırlamak istiyoruz. Kısmet olursa şubat ve mart gibi hizmete girmesini temenni ediyoruz” dedi.
Ardından yaptığı inceleme sonrası görüşlerini belirten Milletvekili Maviş, “Gerçekten burada Sinop için muhteşem bir projenin son aşamalarını izliyoruz. Aydınlatmaları, havalandırmaları yapılış, skorboardları takılmış, son rötuşlar yapılıyor. İl müdürümüzün söylediği gibi, şubat sonu mart başı gibi gençlerimizin ve sporcularımızın hizmetine açılacak" diye konuştu.

SİNOP

18 Ocak 2020 Cumartesi

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