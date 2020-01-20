Sinop'ta bir vatandaş köprüye asılı halde bulundu

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'un Ayancık ilçesinde 65 yaşındaki vatandaşın köprüde asılı halde cesedi bulundu.

Sinop’un Ayancık ilçesinde sabah 06.00 sıralarında ilçenin sanayi köprüsü üzerinde asılı bir şahsın cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde şahsın 65 yaşındaki N.K olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

SİNOP 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:44

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.