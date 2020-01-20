Doğa harikası Hamsilos, halka bırakıldı

Sinop’un doğa harikası Akliman ve Hamsilos'un ücretli hale getirilmesiyle ilgili Samsun 3. Bölge İdare Mahkemesinde görülen davada geçen ay verilen yürütmeyi durdurma kararının ardından şimdi de ihalenin iptaline hükmedildi.

Hamsilos’un ihaleye çıkmadan pazarlık usulü bir şahsa verilmesi ve ücrete tabi tutulması, halkın tepkisine yol açmıştı. Başta Abalı Köyü Muhtarı Hüseyin Demircan, Belediye Başkanı Barış Ayhan, milletvekilleri ve Sinop halkı da bu duruma tepki göstermiş, konu yargıya taşınmıştı. Samsun 3. Bölge İdare Mahkemesi, önce yürütmeyi durdurma kararı verdi, ardından görülen mahkemede ise ihalenin iptaline hükmedildi.

İhalenin iptal edilmesinin ardından ilk açıklama Hamsilos Tabiat Parkı’nın bağlı olduğu Abalı Köyü Muhtarı Hüseyin Demircan’dan geldi. Demircan, yaptığı konuşmada, “Hamsilos Tabiat Parkı’nın ücrete tabi tutulmasının ardından dava açtık. Bu sürece baştan beri karşı çıktık. Açılan mahkemede önce yürütme durdurulma kararı çıkmıştı, şimdi ise ihalenin iptaline karar verildi. Bu konuda bize destek olan ve dava sürecini takip eden tüm avukatlarımıza memleketimiz adına teşekkür ediyorum. Hamsilos, artık özgürlüğüne kavuştu” dedi.

SİNOP 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:25

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