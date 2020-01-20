Doğa harikası Akgöl buz tuttu

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Sinop'un Ayancık ilçesi sınırlarında yer alan Akgöl Tabiat Parkı'nda bulunan Akgöl'ün yüzeyi, buzla kaplandı.

Hem orman hem otsu hem de göl ekosistemini aynı anda barındırması dolayısıyla ziyaretçilerinin ilgisini çeken Akgöl Tabiat Parkı, kış mevsiminde kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Beyaz gelinliğini giymiş görüntüsüyle Akgöl, ziyaretçilerine doyumsuz anlar yaşatıyor. Zengin bitki örtüsünden oluşan doğal güzellikleriyle dikkati çeken tabiat parkı, Türkiye'nin 236. tabiat parkı olarak ilan edilmişti.

SİNOP 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:25

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