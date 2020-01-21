Sinop'taki trafik kazaları mobesede

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SİNOP kent merkezinde geçen yıl meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde geçen yıl meydana gelen trafik kazalarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerde, kazaların büyük bir bölümünün sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde, bir otomobilin yol kenarında park halindeki araca çarpması, virajı alamayan bir başka otomobilin denize düşmesi, sürücüsünün önündeki aracı sollamaya çalıştığı motosiklete karşı şeritten dönmek isteyen otomobilin çarpması, seyir halindeyken aniden yola çıkan yayaya aracın çarpması, otoyolda karşıya geçmek isteyen yayaya otomobilin çarpması gibi kazalar yer aldı.



SİNOP 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:24

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