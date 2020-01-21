Sinop'ta trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı

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Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, AyancıkTürkeli kara yolu Zaviye mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayancık istikametinden Türkeli istikametine gitmekte olan hayvan nakil aracı ile karşı şeritten gelen otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken otomobilde bulunan 1’i çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası yolda güvenlik önlemleri alınırken hafif şekilde yaralanan kazazedeler olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SİNOP 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:24

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