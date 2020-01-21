Sinop Belediyesinde toplu sözleşme sevinci Brüt 500 TL ödeme yapılacak

Sinop Belediyesi ile TümBelSen, belediye çalışanlarına yönelik maaş iyileştirme amacıyla toplu sözleşme imzaladı.

İmzalanan sözleşme ile Tüm BelSen üyesi belediye çalışanlarının aylıklarına 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren ilaveten brüt 500 TL ödeme yapılacak. İmzalanan sözleşme, 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek, 31 Aralık 2020 tarihinde ise sona erecek.

Sinop Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya TümBelSen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Genel Hukuk Sekreteri Ahmet Cüce, Sinop Şube Başkanı Ahmet Avdancı, İl Temsilcisi Erkan Kabal ve TümBelSen üyesi belediye çalışanları katıldı.

Toplantıda konuşan Erdal Bozkurt, “Sinop ve bizim açımızdan çok önemli bir gün. Uzun bir süredir toplu sözleşme hakkını kullanma noktasında sıkıntılar yaşadık. Ama emeğe bakış, demokrasiye inanma başka bir duygu. Bu duyguyu bize yaşatan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 30 yıllık mücadelemizde çok sıkıntılı süreçler yaşadık. Bugün imzaladığımız bu sözleşmemiz, tüm belediye emekçilerine hayırlı olsun” dedi.

Ardından Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Yönetime geldiğimiz günlerde bu sözleşme konusunu değerlendirmiştik. Geçirmiş olduğumuz ekonomik zorluk karşısında her geçen gün paramızın değer kaybettiği günlerde mutlaka onlara destek olmamız gerekiyordu. O noktada emekçi arkadaşlarımıza katkıda bulunmak bizim görevimizdir. Sinop için hizmeti hep birlikte üretiyoruz, birlikte çalışıyoruz. Her iş kolundaki arkadaşlarımın ekonomik açıdan refah seviyesine ulaşmak bizim önceliğimiz olacaktır. Bu anlamda bugün bunun ilk adımını atmış bulunuyoruz. Umuyorum en kısa zamanda diğer çalışanlarımızın da refahını yükselteceğiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında Başkan Ayhan, belediyede çalışan bütün personelin maaşlarında da iyileştirmelere gidileceğini ifade etti. Ayhan, “En geç Haziran ayında, diğer kollarda farklı statülerdeki arkadaşlarımızın da toplu sözleşme hakkı doğduğunda tüm ülkemize örnek olacak ve diğer belediyelere de mesaj verecek ciddi bir sözleşme imzalayacağız” dedi.

SİNOP 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:24

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