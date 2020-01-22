Sinop’ta İŞKUR iş sahibi yapıyor 2019 yılında 3 bin 327 kişiye iş buldu

Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) Sinop Şubesinden açıklanan verilere göre Sinop’ta 2019 yılında 3 bin 327 iş arayanı işe yerleştirdi.

Sinop İŞKUR İl Müdürü Asaf Çalışır, yaptığı açıklamada, “İşgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam hizmetlerini çeşitlendirmek ve işe yerleştirmede aktif rol oynamak, iş gücü piyasasındaki gelişme ve değişmelere yön veren güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini yürütmek İŞKUR’un temel amacıdır. Bu amaçlar doğrultusunda; Sinop İŞKUR İl Müdürlüğünce yapılan 2019 yılına ait çalışmalar ve faaliyetlerde kurumumuza 2019 yılı içerisinde, 8092 erkek, 7797 kadın olmak üzere toplam 15 bin 889 kişi iş başvurusunda bulunmuştur. Kurumumuzca 1909 erkek, 1397 kadın olmak üzere toplam 3 bin 306 kişi özel iş yerlerinde, 18 erkek, 3 kadın olmak üzere toplam 21 kişi de kamu kurum ve kuruluşlarında olmak üzere toplamda 3 bin 227 kişi, daimi işe yerleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaların devamında Çalışır, “Kurumumuzca İşsizlik Sigortası hizmetlerinden 1870 kişi, Ücret Garanti Fonu'ndan 66 kişiye ödemeleri yapılmış olup, halen devam etmektedir. İşgücü Piyasası Hizmetlerinde, kurumumuz iş ve meslek danışmanları tarafından kurum hizmetleri ve işverenlerimizin talepleri doğrultusunda bilgi alış verişinde bulunulmak üzere 2 bin 337 iş yerine ziyaretler gerçekleştirilmiştir” dedi.

İl Müdürü Asaf Çalışır, 2020 yılında daha fazla vatandaşa ulaşabilmek için çalışmaların sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

SİNOP 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:24

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