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Sinop'taki trafik kazaları kamerada

İHA

Sinop kent merkezinde 2019 yılında meydana gelen trafik kazaları, kent güvenlik sistemi kameralarına yansıdı.

Sinop'taki trafik kazaları kamerada

Sinop kent merkezinde 2019 yılında meydana gelen trafik kazaları, kent güvenlik sistemi kameralarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü, mutlu şehir Sinop’ta 2019 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerde, kazaların büyük bir bölümünün sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde, bir otomobilin yol kenarında park halindeki araca çarpması, virajı alamayan bir başka otomobilin denize düşmesi, sürücüsünün önündeki aracı sollamaya çalıştığı motosiklete karşı şeritten dönmek isteyen otomobilin çarpması, seyir halindeyken aniden yola çıkan yayaya aracın çarpması, otoyolda karşıya geçmek isteyen yayaya otomobilin çarpması gibi kazalar yer aldı.

SİNOP

23 Ocak 2020 Perşembe

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