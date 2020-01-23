Sinop’ta karda kayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Sinop’ta karlı yolda kayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat'tan Sinop istikametinde seyir halindeki Mehmet Erdoğan'ın kullandığı 57 AAD 147 plakalı otomobil, bölgede etkili olan kar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan otomobil yol kenarına yuvarlanarak ters döndü. Kaza sonucu sürücü Mehmet Erdoğan ve yanında bulunan Şehnaz Akkaya araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan şahısları sıkıştıkları yerden çıkardı. Uzun uğraşlar sonucu yaralılar, çevredekilerin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sedyeyle ambulansa yerleştirildi. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

SİNOP 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:48

YATSI 19:13

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