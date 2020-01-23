Sinop’ta bir ev alevlere teslim oldu

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Sinop’ta çıkan yangında 1 ev tamamen kül oldu.



Erfelek ilçesi Soğucalı köyünde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Melahat Neçare’ye ait evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Erfelek İtfaiyesi ve Erfelek Orman İşletmesi ekiplerinin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmadı, çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Olayın şokunu atlatamayan Melahat Neçare’ye 112 Sağlık ekipleri tıbbi müdahalede bulundu. Yangının sobadan çıktığı belirlendi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

SİNOP 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:48

YATSI 19:13

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