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Sinop’a özgü yöresel ürünler dikiyor

İHA

Sinop'ta tarihi medresede otantik ürünler diken bir kadın, hem aile bütçesine hem de şehrin kültürüne katkı sağlıyor.

Sinop’a özgü yöresel ürünler dikiyor

Sinop'ta tarihi medresede otantik ürünler diken bir kadın, hem aile bütçesine hem de şehrin kültürüne katkı sağlıyor.
Sinop'ta yaşayan 56 yaşındaki Nur Cihan Özay, Sinop’a özgü yöresel ürünler dikerek ilin kültürünü yaşatmaya çalışıyor. 10 yıldır yöresel ürünler diktiğini belirten Nur Cihan Özay, “Ticarete asıl olarak 10 yıldır devam ediyorum. Beş yıldır da Tarihi Pervane Medresesinde yöresel ürünleri dikiyorum. Burası daha güzel. Burada bayanlara daha çok güzel yerler sunulmuş. Dükkanlarımızın olması depo yapmamız, ürünlerimizi burada hazırlamamız daha güzel oluyor. Evde değil de en azından bir mekanımızın olması daha güzel. Buranın tarihi dokusuyla, yaptığımız otantik ürünler daha çok eşleşiyor. Daha güzel oluyor. Yani burada otantik dediğimiz yöresel ürünler daha çok var. Yaptığım işten çok memnunum. Para kazandıkça daha çok güzel oluyor" dedi.

SİNOP

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:14
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