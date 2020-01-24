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Sinop'tan dünyaya oyuncak ihracatı Türk ve Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolara kurulan fabrikada ...

İHA

Sinop'ta TürkBelarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolara kurulan oyuncak fabrikası, 70 ülkeye oyuncak ihraç ediyor.

Sinop'tan dünyaya oyuncak ihracatı Türk ve Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolara kurulan fabrikada hedef bin 200 işçiyi istihdam etmek

Sinop'ta TürkBelarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolara kurulan oyuncak fabrikası, 70 ülkeye oyuncak ihraç ediyor.
TürkBelarus ortaklığıyla Sinop'ta 5,5 milyon dolarlık yatırımla kurulan oyuncak fabrikası binlerce kişinin yüzünü güldürecek. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 100 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve ilk etapta 160 kişinin istihdam edildiği fabrikada çalışan sayısının planlamalar dahilinde bin 200'e çıkarılması hedefleniyor. İşletme sahiplerinden Yener Dinçkurt, “Fabrikamızın 2019 senesi 12 Haziran gününde ilk kurulumunu yaptık. Daha sonra ise hummalı bir çalışmayla, yoğun bir tempoyla yaklaşık 4 ayda fabrikayı çalışır hale getirdik. 22 Ekim tarihinde de fabrikamız faaliyete geçti. Şu anda fabrikamızda 160 personelimiz çalışmakta” dedi.
Dinçkurt, “Dünyanın 70 ülkesine ihracat yapan, Avrupa Birliği’ne uygun üretim yapan, tüm standartlı, tüm sertifikaları olan çok başarılı bir fabrika burası. Ana faaliyet alanımız özellikle plastik oyuncaklar. Plastik oyuncaklar denildiğinde de en büyük problem kanserojen madde, çocuklara sıkıntı oluşturacak maddeler diye bir algı var. Ama en kaliteli ham maddeyi kullanırsanız ortaya da o kalitede ürünler çıkıyor. Bu şekilde de dünyanın her yerine oyuncak yapabilecek standartları yakalayabiliyorsunuz” diye konuştu.

“2020 sonu itibarıyla bin 200 çalışana ulaşacağız”
Fabrikadaki istihdamın 2 ay içerisinde 250, sene sonu itibarıyla da 400 kişiye ulaşacağı bilgisini veren Dinçkurt, “Ama şu anda ikinci yatırıma tekrar geçiyoruz. Ortaklarımız özellikle bu ülkede yatırım yapmaktan çok memnun kaldıkları için ikinci ayağı oluşturmaya başladık. Bu da yaklaşık 2021 sonu hedefimiz bin 200 çalışan ve 60 enjeksiyon makinesidir. Şu anda 16 makinemiz var. Sene sonu itibarıyla 30 makineye ulaşacağız. Ama 2020 sonu itibarıyla da 60 enjeksiyon makinesi, bin 200 çalışana ulaşacağız inşallah. Devletimiz bu fabrika için her türlü desteği vermeye çalıştı. Özellikle Ticaret Bakanımız elinden gelen tüm çabayı sarf etti. Ticaret Bakan yardımcılarımız, danışmanlarımız herkes elinden gelen tüm çabayı sarf etti. Bu yüzden herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“6. Bölge teşvikinden yararlanamıyoruz”
Yener Dinçkurt, “İŞKUR üzerinden aldığımız arkadaşlar var. Bir de kendi bünyemizde aldığımız arkadaşlar var. Bu arada biz 6. Bölge’de değiliz, 5. Bölge’deyiz. Organize sanayinin dışındayız çünkü. Dolayısıyla 6. Bölge teşvikinden yararlanamıyoruz. Ama çalışan adı altında sigortada ciddi teşviklerimiz var. Herkesi bu bölgeye yatırıma davet ediyoruz. Ülkemiz için çocuklarımız için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

SİNOP

24 Ocak 2020 Cuma

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  • İKİNDİ 15:26
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