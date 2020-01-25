Türkeli'de ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, gece saatlerinde heyelandan ulaşıma kapanan köy grup yolu, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Türkeli ilçesine bağlı Yeşiloba köyü Sarpaca Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. YeşilobaGökçealanÇatak köylerini birbirine bağlayan yol, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

SİNOP 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:22

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