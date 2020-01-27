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Hobi olarak başladığı keçe sanatı, ekmek kapısı oldu

DHA

- SİNOP'ta yaşayan ve 4 yıl önce keçe sanatına hobi olarak başlayan Hicran Özkan (57), yaptığı çeşitli el emeği, göz nuru ürünleri satarak, geçimini sağlıyor.
Sinop Tarihi Pervane Medresesi esnafından olan emekli öğretmen Hicran Özkan, internet üzerinden keçe sanatının nasıl yapıldığını araştırdı, videolar izleyerek keçe iğneleme sanatının tüm inceliklerini öğrendi. Kısa sürede kendisini geliştiren Özkan, daha sonra keçeden çanta, fular, örtü, şal gibi ürünler yapmaya başladı. Merak saldığı keçeden yaptığı ürünleri satarak geçimini sağlayan ve bu işte ustalaşan Özkan, şimdi keçe sanatının kentteki nadir temsilcilerinden biri olmayı da başardı.
`RESİM YAPAR GİBİ SANAT İCRA EDİYORUZ´
Keçe iğneleme sanatının sakinleştirici bir özelliği olduğunu ifade eden Özkan, "Zaten el sanatlarına yatkınlığım vardı. Merakla bu işe başladım. Daha sonra keçe iğneleme sanatını Sinop´a kazandırmak istedim. İnternet üzerinden videolar izleyerek, araştırarak bu işi öğrendim. Çok çeşitli alanlarda kullanılabilen bir sanattır. Örtülerde, çantalarda, fularlarda kullanabiliyoruz, ceketlerin yakalarına işleyebiliyoruz. Resmen bir resim yapar gibi sanat icra ediyoruz. Sinop´ta keçe sanatıyla uğraşan kişi sayısı çok az. Ayancık ilçesinde bu işle uğraşan bir kişi var, bir de ben varım. Keçe sanatı asırlardır devam eden bir gelenek aslında. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nde çobanların kıyafeti olarak da bilinir. Eskiden lif olarak, yorganlarda veya kilimlerde kullanılırdı. Ancak zamanla çizerek ve iğneyle işleyerek sanat haline dönüştü" dedi. Keçe sanatıyla yapılan el emeği göz nuru ürünlerin çok beğenildiğini ifade eden Özkan, fiyatların ise 50 TL´den başladığını ve 500 TL´ye kadar yükseldiğini de belirtti.

SİNOP

27 Ocak 2020 Pazartesi

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