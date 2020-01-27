Boyabat Belediyesinden depremzedelere yardım açıklaması

Sinop Boyabat Belediyesi, vatandaşların; depremzedeler için yeni ısıtıcı, kuru gıda, yeni battaniye ve giyecek yardımlarını, 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi ve Beyaz Masa görevlilerine iletebileceklerini duyurdu.

Boyabat Belediyesinden yapılan açıklamada, “Malatya ve Elazığ'da yaşanan deprem ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Öncelikle yaşanan bu felaket için ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Depremi Boyabat'ta yüreğimizde hissettik ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun yardım taleplerini iletmek için Kızılay ve AFAD ile görüşmelerde bulunduk. Yapılan görüşmelerde devletimizin bütün imkanları ile deprem bölgesinde halkının yanında olduğu, şu an için acil bir malzeme ihtiyacının olmadığı, nakit olarak yapılmak istenen yardımların da Kızılay ve AFAD üzerinden yapılabileceği tarafımıza bildirilmiştir. Yine de Boyabatlı yardımsever vatandaşlarımız; yeni ısıtıcı, kuru gıda, yeni battaniye ve giyecek yardımlarını, 26 Ocak’tan itibaren 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi ve Belediyemiz Beyaz Masada görevli arkadaşlarımıza iletebilirler. Boyabat halkı adına süreci takip edip tüm yardım kanallarımızı açık tutmaya devam edeceğiz” denildi.

SİNOP 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

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