DATÜB'den Sinop'a ziyaret

Dünya Ahıska Türleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, beraberinde Rusya’da yaşayan Ahıska Türkü iş adamı Mustafa Akifoğlu ile birlikte Sinop Valisi Köksal Şakalar’ı makamında ziyaret etti.

Dünya Ahıska Türleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar ve Rusya’da yaşayan Ahıska Türkü iş adamı Mustafa Akifoğlu ziyarette Dünya Ahıska Türleri Birliği'nin çalışmalarıyla ilgili Vali Şakalar’a bilgi verdi. Sinop Valisi Köksal Şakalar, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Genel Sekter Uçar ve işadamı Akifoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.

Genel Sekreter Uçar DATÜB olarak dokuz ülkede yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi vererek Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un Sinop halkına ve Vali Şakalar’a selamlarını iletti.

SİNOP 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:20

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