Türkeli'de su taşkınlarına karşı önlem

Sinop'un Türkeli ilçesinde 'Altyapı Dönüşüm Projesi' kapsamında, geçen yıllarda yaşanan su taşkınlarının bir daha yaşanmaması için başlatılan çalışma devam ediyor.

İlçeyi muhtemel bir sel afetinden korumak amacıyla çalışma başlatan Türkeli Belediyesi, geçen yıllarda hastane ve Düzler köyü mevkisinden ilçe merkezine gelen yağmur sularının ilçe merkezine gelerek su taşkınlarına sebep olması dolayısıyla söz konusu bölgede başlattığı 'Altyapı Dönüşüm Projesi' sürüyor.

Uzun yıllardır çok maliyet gerektirdiği için yapılamayan 'Altyapı Dönüşüm Projesi' hayata geçirilerek, proje kapsamında, ilkbahar ayları içerisinde yağmur sularının İdris Akın Sokağı ve Metin Bostancıoğlu Caddesi güzergahından (YİBO mevkisi) çaya tahliyesinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Aynı zamanda başlatılan proje ile birlikte bölgede imar planında olup da yıllardır açılamayan su, kanalizasyon gibi altyapı ihtiyaçlarının yapılarak, ilçe halkının kullanımına açılacağı bildirildi.

SİNOP 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:20

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