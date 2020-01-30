Bu kalkan balığının fiyatı 585 TL

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu kalkan balığının fiyatı 585 TL

İHA

Karadeniz'de bu yıl az miktarda avlanan kalkan balığının kilogram fiyatı 130 liraya çıktı.

Bu kalkan balığının fiyatı 585 TL

Karadeniz'de bu yıl az miktarda avlanan kalkan balığının kilogram fiyatı 130 liraya çıktı.
Sinop’ta balıkçılık yapan Eşref Balyemez sezonun iyi geçmediğini söyledi. Palamut ve hamsinin az olması nedeniyle balıkçıların hayal kırıklığına uğradığını belirten Balyemez, diğer balık türlerinde de geçen yıla kıyasla azalış olduğunu dile getirdi. Balyemez konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kalkan balığı her kesimim sıklıkla tükettiği bir balık türü değil. Son günlerde biraz bollaşmasına rağmen fiyatları çok yüksek. Şu an kilogramı 130 liradan satılıyor. Belki bir hafta sonra 150 liraya çıkacak. Çünkü talep olmasına karşın avlanan balık miktarı çok az. Böyle devam ettiği sürece fiyatlar her geçen gün artacaktır. Keşke bol olsa ve herkes ucuza balık yiyebilse" dedi.
Ayrıca Balyemez kalkan balığının 4 buçuk kilogram olduğunu belirterek fiyatının 585 TL olduğunu sözlerine ekledi.

SİNOP

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayancık'tan depremzedelere yardım eli
YEREL HABERLER Ayancık'tan depremzedelere yardım eli
Sinop’ta kış ayında evsiz kaldılar
YEREL HABERLER Sinop’ta kış ayında evsiz kaldılar
Boyabat'ta trafik kazası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Boyabat'ta trafik kazası: 8 yaralı
Sinop’u ve Türkiye’yi temsil edecekler
YEREL HABERLER Sinop’u ve Türkiye’yi temsil edecekler
Karadeniz'de balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü
YEREL HABERLER Karadeniz'de balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü
Türkeli'de su taşkınlarına karşı önlem
YEREL HABERLER Türkeli'de su taşkınlarına karşı önlem
Sinop Belediyesinden dolmuş duraklarına yeni düzenleme
YEREL HABERLER Sinop Belediyesinden dolmuş duraklarına yeni ...
DATÜB'den Sinop'a ziyaret
YEREL HABERLER DATÜB'den Sinop'a ziyaret
Depremzede çocukların yüzleri oyuncaklarla gülecek
YEREL HABERLER Depremzede çocukların yüzleri oyuncaklarla gülecek
Aç kurtlar köpeği yedi
YEREL HABERLER Aç kurtlar köpeği yedi
Türkeli'den depremzedelere yardım eli
YEREL HABERLER Türkeli'den depremzedelere yardım eli
Depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı
YEREL HABERLER Depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X