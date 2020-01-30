Boyabat'ta trafik kazası: 8 yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'ya ziyarete gitmek için köyden çıkan aynı aileden 8 kişi Maruf köyü mevkisinde yolun kaygan ve hafif yağışlı olması sebebiyle kaza geçirdi. Kazada sürücü Şefik Özdemir ve aynı aileden Efe, Kadriye, Kevser, Ekrem, Nuri Özdemir, Yiğit Can Özdemir ve Murat Özcan yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipler tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı

SİNOP 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:19

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