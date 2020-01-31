Boyabat'a atanan çocuk doktoru göreve başladı

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Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine atanan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı göreve başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pakize Cennetoğlu, hasta kabulüne başladı. Boyabat Devlet Hastanesinde boş bulunan branşlara uzman doktor ataması yapılması, çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kalan vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

SİNOP 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:19

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