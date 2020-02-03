Boyabat'ta yangın paniği

Sinop Boyabat'ta bir iş hanının bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan ve iş hanı olarak kullanılan binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların binayı sarması üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdiler. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangın büyümeden kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar camlara koşarken yangında yaralanan olmadı.

Boyabat Emniyetine bağlı ekipler ve 112 acil servis ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde bekletildi.

SİNOP 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:02

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.