Sinop'ta fırtına uyarısı

Sinop'ta yarın rüzgarın saatteki hızının 100 kilometreye kadar çıkabileceği uyarısında bulunuldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sinop’ta yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği vurgulandı. Rüzgarın saatteki hızının 70 ila 100 kilometreye kadar çıkabileceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
SİNOP
04 Şubat 2020 Salı
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