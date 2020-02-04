Sinop'ta fırtına uyarısı

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Sinop'ta yarın rüzgarın saatteki hızının 100 kilometreye kadar çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sinop’ta yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği vurgulandı. Rüzgarın saatteki hızının 70 ila 100 kilometreye kadar çıkabileceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

SİNOP 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:03

YATSI 19:26

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