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Vatandaşlara sağlık semineri

İHA

Sinop Belediyesi ve Medicana Samsun Hastanesi tarafından vatandaşlar için sağlık semineri düzenlendi.

Vatandaşlara sağlık semineri

Sinop Belediyesi ve Medicana Samsun Hastanesi tarafından vatandaşlar için sağlık semineri düzenlendi.
Sinop Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, Medicana Samsun Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Enis Kuruoğlu, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu vatandaşlara bilgiler verdi.

"Beyindeki bazı noktaları bularak birçok hastalığın tedavi edilebileceği bulundu"
Burada açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Enis Kuruoğlu, “Son zamanlarda beyin konusunda çok önemli gelişmeler oldu. Beyinde özelleşmiş bazı bölümler var. Vücudumuzda her planladığımız hareket beyinden geçiyor. Beyindeki bazı noktaları bularak birçok hastalığın tedavi edilebileceği bulundu. Yaklaşık 1015 yıldır üzerinde çalışılan sistemler var” dedi.

SİNOP

06 Şubat 2020 Perşembe

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