Sinop'ta sahillere temizlik

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Sinop'ta belediye ekiplerince sahillerde çevre temizliği yapıldı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kumkapı sahilindeki plajlarda doğaya zararlı atık ve çöpleri topladı.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, daha temiz, daha güzel bir Sinop için çalıştıklarını belirterek, çalışmalara devam edeceğini söyledi. Bu arada belediye ekipleri, vatandaşlara sahillere çöp atmamaları uyarısında bulundu.

SİNOP 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:06

YATSI 19:29

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