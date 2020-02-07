Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cahit Özcan'ın kullandığı 57 AAF 187 plakalı hafif ticari araç, SinopAyancık kara yolu Aliköy mevkisinde karşı yönden gelen Ercan Yıldız idaresindeki 57 EB 175 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Zeynep ve Cemile Yıldız yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİNOP 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:07

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.