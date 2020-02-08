Sigarayı bırakan vatandaşlara teşekkür belgesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sigarayı bırakan vatandaşlara teşekkür belgesi

İHA

Sinop'ta Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara teşekkür belgesi verildi.

Sigarayı bırakan vatandaşlara teşekkür belgesi

Sinop’ta Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara teşekkür belgesi verildi.
Sinop’ta Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında Toplum Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinden destek alarak sigarayı bırakan vatandaşlara, sigarayı bırakıp sağlıklı bir hayata adım atıkları için Sağlık İl Müdür Dr. Mehmet Erşan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Tüm dünya ülkelerinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerinin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında her yıl 9 Şubat günü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanmaktadır. Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Eğer bu konuda yeterli önlemler alınmazsa 2030 yılında sigaranın 8 milyon insanı öldüreceği tahmin edilmektedir. Sigara kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerin gelişiminde, kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında ve Kronik obstrüktif akciğer hastalığı(KOAH) başta olmak üzere çok birçok solunum yolu hastalığının etiyolojisinde temel etkendir. Sigara kullanımı en önemli önlenebilir ölüm nedenidir ve çok önemli bir toplum sağlığı konusudur. Sigarayı bırakanlar ilk 20 dakikadan itibaren faydasını görmeye başlar. İlk 20 dakikada kalp atışı hızı normal değerine düşer, 12. saatten itibaren kandaki karbondioksit seviyesi normale döner. 2 hafta3 ay arasında kişinin akciğer fonksiyonlarında düzelme görülür. 19 ay arasındaysa öksürme ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır. 1 yılın sonunda koroner kalp hastalığı riski sigara içen birinin yarısı kadar olur. 10. yılın sonundaysa akciğer kanseri riski, sigara içen birisinin yarısı kadar olur. 15 beş yıl sonra koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye iner.' Eğer sigara kullanıyor iseniz, bunun bir hastalık olduğunu bilmeli ve biran önce size yardımcı olacak bir Sigara Bırakma Polikliniğine başvurmalısınız. İlimizde sigara bırakma polikliniği Sağlıklı Hayat Merkezimizde bulunmaktadır ve 2009 yılından beri vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. 2019 yılı içerisinde Sağlıklı Hayat Merkezimizde bulunan sigara bırakma polikliniğimize 525 vatandaşımız sigarayı bırakmak için müracaat etmiş ve bu kişilerden 267’si sigarayı bırakmışlardır. Sigara ile tek başınıza mücadele etmeniz zor olabilir, çünkü bu bir bağımlılıktır ve irade ile ilişkisi yoktur. Bırakma kararlılığı, uygun tedavi ve motivasyonla siz de sigarayı bırakabilirsiniz. Unutmayın sigara içtiğiniz her an, hayatınızdan ve sevdiklerinizle geçireceğiniz sağlıklı zamanlardan çaldığınız anlardır. Sigarayı bırakmak için en doğru zaman şu andır, hemen sigara bırakma polikliniğimize başvurarak, randevunuzu alın kendiniz ve aileniz için yeni bir başlangıç yapın, Unutmayın sigara bağımlılığı bir hastalıktır tedavisi mümkündür” ifadelerine yer verildi.

SİNOP

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Mutlu' ama 'yaşlı' Türkiye'nin en yaşlı nüfusu Sinop’ta
YEREL HABERLER 'Mutlu' ama 'yaşlı' Türkiye'nin en yaşlı nüfusu ...
Alkollü sürücünün jandarmayı tehdit ettiği o anlar kamerada
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün jandarmayı tehdit ettiği o anlar ...
Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı
Bir aydır kayıptı, gömüldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bir aydır kayıptı, gömüldüğü ortaya çıktı
Sinop'ta sahillere temizlik
YEREL HABERLER Sinop'ta sahillere temizlik
Vatandaşlara sağlık semineri
YEREL HABERLER Vatandaşlara sağlık semineri
Balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü
YEREL HABERLER Balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X