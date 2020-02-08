Türkeli, güne beyaz örtüyle uyandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Kara en çok sevinenler ise her zamanki gibi çocuklar oldu.

Türkeli ilçe merkezinde önceki gün süren soğuk hava ve şiddetli rüzgarın ardından gece saatlerinde yağan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Önceki gün meteoroloji tarafından verilen fırtına uyarısının ardından gün boyu süren soğuk hava ve şiddetli rüzgar gece yerini kara bıraktı.

Türkeli'de gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde yer yer 60 santimetreyi buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, pazar gününe kadar Türkeli'nin hafif kar yağışıyla geçeceği, Türkeli'de bu yıl ilk kez pazartesi gününe kadar sıcaklıkların sıfırın altına seyredeceği belirtildi.

SİNOP 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:11

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