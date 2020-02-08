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Mübadiller büyüklerinin yaşadıkları memleketleri ziyaret etmek istiyor Sinop'ta mübadelenin 97. ...

İHA

Sinop'ta mübadelenin 97. yıldönümü kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Mübadiller büyüklerinin yaşadıkları memleketleri ziyaret etmek istiyor Sinop'ta mübadelenin 97. yıldönümü etkinlikleri

Sinop'ta mübadelenin 97. yıldönümü kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.
İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği üyelerince kaybedilen vatan toprakları ve mübadelede ölenlerin anısına denize çelenk ve karanfil bırakıldı.
Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Derneği Başkanı Kenan Aral yaptığı açıklamada, mübadeleye tabi tutulanların yüzlerce yıldır ekip biçtikleri topraklarını, ekmek parası kazandıkları iş yerlerini, evlerini, ibadet ettikleri kutsal mekanlarını, sevdiklerinin mezarlarını geride bırakarak göçtüklerini söyledi.
Mübadillerin doğdukları toprakları ziyaret etmelerine uzun yıllar izin verilmediğini savunan Aral, "1. kuşak mübadillerin hemen hemen tamamı memleket hasreti ile bu dünyadan sessizce göçüp gittiler. Son yıllarda giderek artan sayıda mübadil çocuğu ve torunu bir vasiyeti yerine getirircesine aile büyüklerinin yaşadıkları memleketleri ziyaret etmek istiyor. Onların doğdukları kentleri, köyleri, mahalleleri, ibadet ettikleri kutsal mekanları görmek istiyor. Kendi özel tarihlerine ve kültürlerine ait izleri sürmek istiyor" dedi.
Ardından Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Derneği açılışı gerçekleşti. Burada açıklamalarda bulunan Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin, “Bugün mübadelenin 97. yıl dönümü hem de derneğimizin güzel binasının açılışı vesilesiyle bir araya geldik. Bugün aramızda şehir dışından katılan misafirlerimiz de var. Onlara da bu zor iklim koşullarında geldikleri için teşekkür ederim. Binlerce yıllık tarihimizde çok destansı, kahramanlıklarla dolu sahneler var. Tabii bunların arasında da bazı hazinli öyküler var. Mübadelede o hazin hikayelerden bir tanesi. Mübadil olan bu zorunlu göçe tabi olan Müslüman ve Türk vatandaşlarımız büyük acılar ve büyük sıkıntılar yaşayarak büyük çoğunluğu da gemi yoluyla ve tren yoluyla olmak üzere tüm mallarını, mülklerini bırakarak ardından zorunlu olarak göç ettiler. Tabii, bu dramatik sahnelerin sonucunda güzel vesilelerde gelişti. Sinop’un binlerce yıllık farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kültürel hayatına onlarda renk kattılar. Günümüzde de buna devam ediyorlar. İşte bugün de bu güzel katkının, kültürel zenginliğin bir parçası olarak çok değerli dernek başkanımızla, üyeleriyle, hem önceki hem şimdiki belediye başkanımızla Sinopumuzun kültür turizmine ve sivil toplumuna büyük hizmet verecek bu binayı, bu eseri kazandırmış oldular. Sinop’un kültür ve turizmde gittikçe yeri artıyor" diye konuştu.
Dernek açılışına ayrıca Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve vatandaşlar katıldı.

SİNOP

08 Şubat 2020 Cumartesi

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