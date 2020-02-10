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Gerze'de 20 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Sinop'un Gerze ilçesinde kar yağışından dolayı 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gerze'de 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop'un Gerze ilçesinde kar yağışından dolayı 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
İki günden buyana yağan kar yağışı özellikle yüksek köy kesimlerde etkili oldu.
Kar yağışı dolayısıyla İlçe Özel İdaresine bağlı ekiplerin 24 saat esasına göre yol açma çalışmalarına aralıksız devam ettiği öğrenilirken, Gerze’ye bağlı üç grup yolunda üç ayrı ekibin sürekli yol açmaya çalıştığı belirtildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre kapalı olan 26 köy yolundan 6'sının açıldığı, 20 köy yolunu açma çalışmalarına ise aralıksız devam edildiği ifade edildi.

SİNOP

10 Şubat 2020 Pazartesi

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