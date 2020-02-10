Sinop'ta yollar buz pisti gibi

Sinop’ta hafta sonu etkili olan kar yağışıyla birlikte yollar adeta buz pistine döndü. Farklı noktalarda kazalar yaşandı.

Sinop’un Korucuk ve Ada mevkileri ile Gerze Yaykıl'da birçok araç buzlanma nedeniyle yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Buzlanma nedeniyle kazalar da art arda geldi. TOKİ yolunda yolda kayan bir otomobil şarampole uçtu. Kazalar maddi hasarla atlatılırken, belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şu an itibariyle kapalı veya buzlanma nedeniyle ulaşım sağlanamayan yolumuz bulunmamaktadır. Ekiplerimiz trafikte aksamaların yaşandığı noktalarda tuzlama çalışmalarına devam ediyor" denildi.

Yetkililer mecbur kalınmadıkça araçların kullanılmaması ve kış lastiği olmadan yola çıkılmaması uyarısında bulunuyor.

SİNOP 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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