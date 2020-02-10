Sinop’ta il ve ilçelerinde 143 köy yolu kapandı

Sinop’un yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle 143 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Sinop’un ilçelerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı sebebiyle 143 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışı sebebiyle Erfelek ilçesinde 6, Ayancık ilçesinde 35, Saraydüzü ilçesinde 1, Gerze ilçesinde 15, Durağan ilçesinde 20, Merkez 8, Dikmen ilçesinde 18, Boyabat ilçesinde 40 köy yolu yoğun kar yağışı sebebiyle kapandı.
Ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
SİNOP
10 Şubat 2020 Pazartesi
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