Sinop'ta 133 köy yolu kardan kapandı

'Babam ve ben'

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- SİNOP´un yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle 133 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'un ilçelerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı sebebiyle Erfelek'te 6, Ayancık'ta 35, Saraydüzü'nde 1, Gerze'de 5, Durağan'da 20, merkezde 8, Dikmen'de 18, Boyabat ilçesinde 40 köy yolu kapandı. İl ve ilçe özel idare ekipleri ile belediye ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.









SİNOP 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:11

YATSI 19:33

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