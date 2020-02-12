Asırlık eseri yirmi yıl muhafaza etti

Sinop’un Gerze ilçesinde bir vatandaş, 20 yıl önce bulduğu şarapnel parçasını Sinop Arkeoloji Müzesine teslim etti.

Aslen Kastamonu Çatalzeytinli olan ancak 25 yıldır Gerze’de yaşamını sürdüren Cemal Aydın, Çanakkale ziyareti sırasında bir şarapnel parçası buldu. Demir ustası olan Aydın, bulduğu parçanın savaş yıllarından kalma bir şarapnel parçası olduğunu anlayıp onu uzun yıllar evinde muhafaza etti.

Bir dedesi şehit, diğer dedesi ise gazi olan Aydın, bulduğu şarapnel parçasını 20 yıl sonra Sinop Arkeoloji Müzesine teslim etti.

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