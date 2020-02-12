Sinop'ta "Bilgiden Bilince Spor Ahlakı Konferansı" yapılacak

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Sinop’ta Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 20192020 yılı faaliyetleri kapsamında "Bilgiden Bilince Spor Ahlakı Konferansı" düzenlenecek.

Sinop’ta Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 20192020 yılı faaliyetleri kapsamında yapılması planlanan Bilgiden Bilince Spor Ahlakı Konferansı öğrencilerin kültür, eğitsel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmesi, beden ve ruh sağlıklarının korunması, geliştirilmesi, onlara disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırılması, spora ilgi duymalarının sağlanması ve bunları fairplay ruhu çerçevesinde başarılı bir şekilde yürütebilmeleri adına Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan‘ın "Spor Ahlakı Temalı Konferansı" 14 Şubat Cuma günü saat 19.00‘da Sinop İl Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

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