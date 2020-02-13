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Fırtınaya yakalanan balıkçı gemisinin zor anları

İHA

Sinop'ta fırtınaya yakalanan balıkçı gemisinin zor anları kameralara yansıdı.

Fırtınaya yakalanan balıkçı gemisinin zor anları

Sinop’ta fırtınaya yakalanan balıkçı gemisinin zor anları kameralara yansıdı.
Sinop’ta günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava ve fırtına nedeniyle balıkçı gemisi zor anlar yaşadı. Sinop’un Adabaşı açıkları mevkisinde meydana gelen olayda, fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan balıkçı gemisi batmaktan son anda kurtuldu. Liman açıklarına kadar gelebilen gemi dev dalgalar arasında güçlüklü ilerleyebildi. Ayrıca balıkçı gemisi yedeğinin limana sığındığı bildirilirken gemi personelinin rahat bir nefes aldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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